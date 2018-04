FC Frenkendorf 4. Liga ein Auf und Ab

Das Nachholspiel auf der Sandgrube am Donnerstag, den 5. April 2018, in Pratteln, ging für den FC Frenkendorf wahrlich in die Hosen. Schon nach der 1. Minute führte der FC Pratteln mit 1 : 0. Dann die Halbzeit

3 : 1 für die Heim-Mannschaf aus Pratteln. In der zweiten Halbzeit kann man sagen, dass es im grossen und ganzen ein ausgeglichenes Spiel war. Trotzdem fielen die Tore eines nach den anderen. Am Schluss hiess es

5 : 3 für den FC Pratteln. Und am Sonntag dann auch erneut auswärts gegen den FC Gelterkinden. Und auch in Gelterkinden setzte es eine torreiche Niederlage mit 5 : 3 ab. Im Moment sind die Spitzenmannschaften in dieser Spielklasse der FC Pratteln, FC Lausen und der FC Gelterkinden. Der FC Frenkendorf tummelt sich nach diesen zwei Niederlagen immer noch im oberen Mittelfeld. Am Samstag, 14. April 2018, dann wieder ein Heimspiel auf dem Kittler, um 19.00 Uhr gegen den SV Sissach. Man kann hoffen, dass man dann nach zwei so schmerzhaften Niederlagen wieder einmal siegreich ist.