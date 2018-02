Viele Menschen wünschen sich ganzjährig angenehme Temperaturen. In Zermatt findet gerade das Gegenteil statt. Dort ist der Winter in seiner ganzen Ursprünglichkeit eingebrochen. Manchen freut es trotzdem, andere ärgern sich darüber. Hier muss ein wenig abgewägt werden, ob der viele Schnee gut ist oder nicht. Schon seit Wochen steht Zermatt in den Medien, weil es häufig von der Außenwelt abgeschnitten gewesen ist. Nun ist es erneut dazu gekommen, dass Zermatt auf Grund einer Lawine von der Außenwelt nicht mehr erreicht werden kann.

Gesperrte Wege

Zwischen Zermatt und Täsch ist es nicht möglich, mit dem Zug oder mit dem Auto zu passieren. Die Wege sind vollständig gesperrt. Es ist nur noch möglich, mit alternativen Bewegungsmitteln aus Zermatt heraus zu gelangen. Vor Wochen wurden bereits Touristen aus dem Ort mit einem Hubschrauber gerettet. Nun steht man vor einer ähnlichen Situation. Der Ferienort ist deswegen ein romantisches Idyll. Zu sehen sind verschneite Landschaften und solange die Heizung funktioniert, ist es eine freundliche Stimmung.

Sichere Orte für den Urlaub

Natürlich ist Vorsicht geboten und am besten halten sich Touristen bei Lawinen-Warnung nur an einem sicheren Ort auf. Die Matterhorn-Gotthard-Bahn kann zumindest momentan erneut keine Personen befördern. Die Strecken sind nicht frei und neue Lawinen könnten zunächst folgen. Die Bereiche von Zermatt, die gefährdet sind, wurden bereits evakuiert. Jedoch ist die Lage in Zermatt sonst vergleichsweise normal. Der Schnee liegt mehrere Meter hoch und der Schneefall dauert an. So mancher Urlauber möchte dann doch lieber an einen Ort reisen, an dem ganzjährig angenehme Temperaturen vorherrschen.

Hier herrschen ganzjährig angenehme Temperaturen

Schnee darf man sich in solch einem Teil der Erde natürlich nicht wünschen. Das wäre nicht möglich. Die Kanaren sind eine Inselgruppe, die für Touristen eigentlich das gesamte Jahr über sehr behagliche Temperaturen verspricht. Ganzjährig angenehme Temperaturen verhindern hier unangenehme Katastrophen. Es ist vorwiegend ruhig und der Urlaub erfolgt eher ruhig. Wasser, Sonne und Strand locken Touristen gern hierher.

Urlaub genießen

Viele Touristen suchen gern ursprüngliche Temperaturen und wünschen sich einen Aufenthalt in der Natur. Da kommt es schon einmal vor, dass ein starkes Wetter-Phänomen für etwas Chaos sorgt. Stürme über Inselgruppen gibt es ebenfalls überall auf der Welt. Die Kanaren gehören ja eigentlich zu Afrika. Ganzjährig angenehme Temperaturen versprechen sich daher. In der Schweiz ist ein Urlaub natürlich an die klimatischen Gegebenheiten der Alpen gebunden. In den Alpen fällt üblicherweise viel Schnee und man freut sich über ein natürliches, kaltes Winterklima.