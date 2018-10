FC Frenkendorf – SV Sissach (weiss) Junioren C 1. Stärkeklasse, Gruppe 4 (Herbstrunde)

Viele Tore, beidseitig ein interessantes Spiel

9 : 4 ( 6 : 1 )

Auch die Jugend kann im Fussball begeistern, dann auch noch die Konstellation von so einem Spiel. 12 – 14 Jahre sind C-Junioren (in der Saison 2018/2019 sind die Geburtsjahrgänge 2004 und 2005). Mit 6 Spielen hat der SV Sissach 12 Punkte auf dem Konto in der Tabelle, der FC Frenkendorf dagegen nur 10 Punkte. Also ein Sieg vom FC Frenkendorf würde bedeuten, dass man nach dem Spiel 1 Punkt vor dem SV Sissach platziert wäre. Somit wird ganz sicher der Trainer vom FC Frenkendorf, B. Besim, seine Jungs richtig heiss auf das Spiel gemacht haben. Und so ist es dann auch gewesen. Die zahlreichen Zuschauer auf dem Kittler, sicher auch viele Eltern und Grosseltern darunter, die sahen ein sehr interessantes Spiel. In den ersten 10 Minuten konnte der SV Sissachdurchaus gefallen. Dann fielen jedoch die Tore eines nach dem anderen für den FC Frenkendorf. Und so ging man mit 7 : 1 zu Gunsten FC Frenkendorf in die Pause. Nur gesagt, der Schiedsrichter war ein sehr guter Begleiter beider Mannschaften. Und in der 2. Halbzeit, man sah, dass der SV Sissach gewillt war auch zu zeigen, man kann Tore schiessen. Wäre nur die 2. Halbzeit als Ergebnis auf der Tafel gewesen, dann wäre sogar der SV Sissach mit 4 : 3 der Sieger gewesen. Und in der 80 Minute, C-Junioren spielen nur 2 X 40 Minuten, stand auf der Tafel das Endergebnis von 9 : 4 für den FC Frenkendorf.