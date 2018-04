FC Frenkendorf – SV Sissach 4. Liga Gruppe 1

4 : 1 ( 1 : 0 )

Nach 2 Niederlagen auswärts war natürlich der FC Frenkendorf bemüht, dass man wieder einmal als Sieger vom Platz geht. Ein Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf. Also ein Heimspiel. Die 1. Halbzeit durchzogen das Spiel. Der SV Sissach konnte gut mithalten. In der 22. Minute gelang dem FC Frenkendorf das 1 : 0. Mit diesem Ergebnis ging man dann in die verdiente Pause. Und in der 2. Halbzeit, der SV Sissach war bemüht um eine Ergebnisverbesserung. Das gelang dann in der 56. Minute. 1 : 1 hiess es. Dann bis zu 75. Minute alles war möglich, auch ein Tor für den SV Sissach. Und so ist es dann am Schluss leider für den SV Sissach und zu Gunsten vom FC Frenkendorf gewesen, in der 75. Minute das 2 : 1 und in der 90. Minute das 3 : 1, dann sogar noch in der Nachspielzeit das 4 : 1 für die Heim Mannschaft. Die zahlreich erschienen Zuschauer sahen einfach einen glücklichen Sieger. Beim SV Sissach wird man sich gesagt haben, einfach Pech gehabt.