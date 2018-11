Die Shaolin konnten ihren Traum, die extremen Kräfte, die uns Menschen innewohnen, freizusetzen, zu einer realen Wirklichkeit machen. Sie erreichten dies durch die Entwicklung von unglaublichem Selbstvertrauen und Menschlichkeit. Diese Werte stellen die Grundpfeiler des heutigen Hung Gar Kung Fu dar. Am 24. November zelebrierte die KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER dies im Rahmen des alljährlichen Mega Event – der Geburtstagsfeier des Schulinhabers und Stilnachfolgers, Grossmeister Martin Sewer, 8. Dan Hung Gar Kung Fu und dem 25 Jährigen Jubiläum der Schule.

Wenn jemand zu den Menschen gehört, der es geniesst sich hin und wieder in den klassischen Black-Tie Dress-Code für einen eleganten Dinner Abend zu hüllen, und dies mit einer angeregten Kung Fu Party aus der chinesischen Kultur zu verbinden, dann befand er sich unter den über 160 Gästen des Mega Event von vergangenem Samstag. Die Seminare der hochkarätigen geladenen Gäste, Grossmeister Damian Mohler (Grossmeister Wing Chun Kung Fu), Grossmeister Alessandro Colonnese (Grossmeister Jeet Kune Do Kung Fu), Sifu (Meister) Claudio Fabbricatore (Meister Seven Star Praying Mantis Kung Fu) und Sifu Mike Felder (Meister Wing Chun Kung Fu) am Nachmittag und ihre Meister Demonstrationen am Abend inspirierten alle Anwesenden dazu, selbst Grossartiges für sich und unsere Gesellschaft zu erschaffen. Zu den Ehrengästen gesellte sich Alfredo Tucci, seines Zeichens Inhaber des weltweit meist verlegten und in über 7 Sprachen publizierten Budo International Kampfkunst Magazins. Er gehört zudem seit Jahren zu den engsten persönlichen Freunden von Grossmeister Sewer.

Zu den Programmpunkten zählten die Ehrungen der neuen Schwarzgurte und der Schüler des Jahres aus jeder der 9 Filialen - jene Persönlichkeiten, welche die Fähigkeiten des Hung Gar Kung Fu in den vergangenen 12 Monaten am meisten entwickelt und den grössten Beitrag zur Gemeinschaft beigetragengeleistet hatten. Jeder von ihnen wurde mit einer kurzen Lobesrede des jeweiligen Schulleiters bedacht, um sein Engagement zu würdigen. Weiter wurden jene geehrt, die im vergangenen Jahr eine Unmenge ungesehene, ja schon fast selbstverständlich wirkende aber ganz sicher nicht unsichtbare Menge an Zeit, Kraft und Energie in das Wohl der Gemeinschaft gesteckt hatten – die angehenden Instruktoren, Übungsleiter und Unterrichtsassistenten.

Der Abend erreichte seinen Höhepunkt, als vier von Grossmeister Martin Sewers Schülern, Pascal Plüss (4. Dan Hung Gar Kung Fu, Schulleiter Aarau), Alexander Klug (4. Dan Hung Gar Kung Fu, Schulleiter Zürich), Jiro Waga (4. Dan Hung Gar Kung Fu, Schulleiter Oerlikon) und Peter Gasser (4. Dan Hung Gar Kung Fu, Schulleiter Winterthur) die unglaubliche Ehre zuteil wurde, durch ihren eigenen Lehrer und vor den versammelten Augen des Fachpublikums in den Kreis der legendären Kung Fu Meister aufgenommen zu werden. Nach der traditionellen Zeremonie, der persönlichen Lobes und Visions Rede durch Grossmeister Sewer, dem Segen ihres älteren Kung Fu Bruders Sifu Fadri Canal (4. Dan Hung Gar Kung Fu, Schulleiter Horgen und Wald), den Glückwünschen der Ehrengäste und dem tobenden Applaus aller Anwesenden war es den 4 Kandidaten offiziell erlaubt, die exklusive Bezeichnung “Sifu“ (Meister, väterlicher Lehrer) zu führen. Sie wurden in die Pflicht genommen, diesem Stand Ehre zu machen, indem sie ihre Schüler dazu ausbilden sollten, grösser und besser zu werden, als sie es sich für sich selber jemals vorstellen könnten.

Schliesslich rundeten die Schwarzgurte der Schule den Abend durch ihre schon zur Legende gewordene Black Belt Show ab, in der sie ihrem Sifu ihren Tribut und Dank entrichteten, damit er sie auch weiterhin geduldig in der Kunst des Hung Gar Kung Fu ausbilden möge. Dieser Höhepunkt der Unterhaltung liess alle mit einem Rausch von Glücksgefühlen abreisen mit dem Gedanken, dass der kommende Mega Event diesen überteffen sollte.