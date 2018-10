FC Frenkendorf - NK Alkar Basel 2 : 7 ( 0 : 2 )

Die Gäste aus Basel sind im Moment mit 19 Punkten an der 3. Stelle, der FC Frenkendorf mit 15 Punkten an der 5. Stelle. Dieses Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf hiess für den FC Frenkendorf, man muss gewinnen, wenn man weiterhin um die Tabellenführung spielen möchte. Also ein interessantes Spiel in der 4. Liga, Gruppe 2. Die Überraschung erlebte man letztes Wochenende. Der Tabellenführer neu der FC Concordia Basel. Dies mit 20 Punkten, der bisherige Tabellenführer FC Nordstern Basel ist wegen dem Unentschieden auf dem Rankhof gegen den FC Frenkendorf mit 19 Punkten auf Platz 2 abgerutscht. Die Konstellation in der 4. Liga ist sehr spannend. Nur eben es war nicht der Abend vom FC Frenkendorf. Schon das Halbzeit Ergebnis von 0 : 2 zeigte, man wird wahrscheinlich auf der Verlierer Seite landen. Und so ist es gewesen, die Gäste aus Basel schossen Tor für Tor. 2 Tore schoss auch noch die Heim Mannschaft. Am Schluss pfiff der gute Schiedsrichter das Spiel mit 2 : 7 zu Gunsten NK Alkar Basel ab. Fussball heisst eben man kann auch verlieren. Und der Trainer vom FC Frenkendorf wird jetzt auch wissen wie man das nächste Spiel auswärts gestalten muss. Und dies wird sein am Sonntag, den 21. Oktober 2018, 13.00 Uhr, gegen den FC Ferad, Sportanlage St.Jakob.