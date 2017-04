FC Frenkendorf (4.)–FC Möhlin-Riburg/ACLI 4 : 0 ( 2 : 0 )

Mit 16 Spielen ist der FC Frenkendorf mit 31 Punkten der Dritte in dieser Spielgruppe, die Gäste mit 30 Punkten Vierter. Mit 43 Punkten ist in dieser Liga der FC Oberdorf der Krösus. Und so wusste man seitens FC Frenkendorf schon vor dem Spiel von der Niederlage vom AC Virtus Liestal in Arisdorf. Und mit einem Sieg wäre der FC Frenkendorf mit 33 Punkten dann sogar Zweiter. Beide Mannschaften gingen somit sehr motiviert in dieses Spiel. Die Einheimischen bemühten sich sofort das Spiel in die Hand zu nehmen, also so rasch wie möglich in Führung zu gehen. Und das 1 : 0 gelang den Einheimischen schon in der 16. Minute durch Jelenko Lukic. Ein unhaltbarer Schuss in die rechte Torecke ins Gehäuse von Möhlin. Die Gäste bemühten sich sofort zu reagieren, jedoch der FC Frenkendorf spielte sein Spiel. In der 20. Minute das 2 : 0, dies durch den Torschützen Mauro Riccardi. Dann in der 33. Minute noch eine hervorragende Parade vom Goalie Roy Gradl vom FC Frenkendorf. Somit konnte man mit dem 2 : 0 in die verdiente Pause gehen. In der 2. Halbzeit spielte nur noch der FC Frenkendorf. Gewiss Möhlin bemühte sich, jedoch beim FC Frenkendorf spielte die hintere Verteidigungslinie hervorragend. Und die Stürmer erspielten sich Chance für Chance. Und was auf das Tor von Frenkendorf kam, das hielt der Frenkendörfer Goalie Roy Gradl bravourös. Und so pfiff der Schiri bei einem gefährlichen Gegenstoss von Frenkendorf in der 51. Minute Penalty. Jelenko Lukic verwertete zum viel umjubelten 3 : 0. Und ein paar Minuten später in der 58. Minute dann sogar das 4 : 0 durch Jelenko Lukic. Ein Dreifach Torschütze in diesem Spiel. Also die Form nach oben, die kann man dem FC Frenkendorf bescheinigen. Weiterhin ist für Spannung gesorgt. Am 7. Mai 2017 spielt man auswärts gegen NK Payde, dann am Samstag, den 13. Mai 2017, um 19.45 Uhr auf dem Kittler gegen den FC Gelterkinden.