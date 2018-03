Ein Vorbereitungsspiel der B-Junioren vom FC Frenkendorf

Dies am 25.3.2018 um 13.00 Uhr war das Spiel angesagt auf dem Kittler in Frenkendorf. Der Gegner dieses Spieles kam aus Trimbach, also ein Ort im Kanton Solothurn. Beide Mannschaften spielen in der Stärkeklasse B 1. Zu sagen ist auch dies, dass die Frenkendörfer Mannschaft gemischt war, so auch C-Junioren spielten in der Frenkendörfer Mannschaft. Begründung: Osterferien in unserer Gegend.

Die Gegner vom FC Frenkendorf sind die nachstehenden Mannschaften in der Meisterschaft 1. Stärkeklasse B-Junioren:

SC Steinen Basel a, FC Liestal b, SV Sissach, FC Therwil, FC Laufen, FC Black Stars b, FC Türkgüci Basel, FC Kaiseraugst, FC Riederwald b

Die Gegner vom FC Trimbach im Kanton Solothurn alles auch in der Meisterschaft 1. Stärkeklasse B-Junioren:

FC Härkingen, FC Riedholz, Team Brühl Solothurn, FC Wolfwil, FC Leuzingen, FC Gerlafingen, FC Grenchen 15 b, FC Ilira

Dies kurz zum FC Trimbach. Man spielt mit einer Mannschaft in der 2. Liga und einer Mannschaft in der 4. Liga. Der FC Frenkendorf eine Mannschaft in der 4. Liga und eine Mannschaft in der 5. Liga. Der FC Trimbach hat jedoch auch noch A-Junioren, dies hat der FC Frenkendorf im Moment nicht. Was nicht ist, das kann ja auch wieder werden.

Trainer B-Junioren beim FC Frenkendorf:

Sascha Rosenthaler und Nikola Vukic, dann noch der Torhüter Trainer Thomas Held. So auch noch der Coach: Simon Furlemeier.

Noch diese Bemerkung zum FC Frenkendorf: Sehr gut dies alles organisiert. Warum? Man hat keine A-Junioren, durchaus möglich mit so einem Trainerstab, dass dies bald wieder möglich wäre. Und aus den A-Junioren und B-Junioren kommen dann später in der Regel die Spieler für die 1. Mannschaft. So ist es doch im Moment beim FC Trimbach. Und auch die Trainerausbildung, gemanagt durch Daniel Häfelfinger steht auf sehr guten Beinen.

Der FC Frenkendorf hat eine Zukunft, ein Top Vorstand, dann Top Trainer, egal, ob in Aktiv- oder Junioren Mannschaften, dann auch einen TOP Clubwirt, dann auch viele ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten im FC Frenkendorf. Auch die Schiedsrichter vom FC Frenkendorf darf man nicht vergessen. Einfach die erweiterte Familie, die es in einem CLUB benötigt.

Also gehen wir kurz ins Spiel:

Erste Halbzeit :

Die spielbestimmende Mannschaft war der FC Trimbach. Doch man konnte beidseitig tolle Torparaden sehen. Egal, ob beim FC Frenkendorf oder beim FC Trimbach. So war dann auch das Ergebnis 1 : 3 zugunsten der Gäste.

Zweite Halbzeit:

Hier hatte man einfach das Gefühl, dass Trimbach die erfahrene Mannschaft gewesen ist. So auch Tor für Tor. Auch der FC Frenkendorf konnte mit 2 Toren gefallen.

Das Endergebnis: 3 : 7 für den FC Trimbach. Für beide Mannschaften darf man sagen, ein Top Vorbereitungsspiel, man geht auch beidsitig gut gewappnet in die Meisterschaft.

So kann man es als Schlussbetrachtung sehen. Ein Verein wie der FC Frenkendorf aus dem Kanton Baselland und ein anderer Verein mit dem FC Trimbach aus dem Kanton Solothurn konnten neben dem Fussball sich „Menschlich“ näher kommen. Hier geht es nicht um das grosse Geld, nein um den Sport. Und auch ein wenig Besscheid wissen betreffend Trimbach, das ist sicher auch nicht falsch.

Unter www.trimbach.ch kann man sich orientieren über diese Gemeinde.

Nur dies: 6553 Einwohner hat diese Gemeinde Trimbach, also so ähnlich wie die unserer Gemeinde Frenkendorf.