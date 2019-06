Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte Ausrüstung.

Nach wie vor werden die Baselbieter Sekundarschülerinnen und -schüler von den Folgen der Wetterkapriolen der vergangenen Woche eingeholt. Das Leiterteam ist dann jeweils gefordert und muss spontan nach Alternativrouten Ausschau halten. So auch heute. Mehr dazu im folgenden Bericht.

Am heutigen Tag musste die Wandergruppe einen Umweg in Kauf nehmen, denn ein Teil der Etappe, welche sie heute zurücklegen wollten, war gesperrt. Also fuhren sie ein Stück mit dem Bus und anschliessend noch eine Station mit dem Zug bis nach Piotta. Um bis zum Schluss der Wanderung die insgesamt 180 Leistungskilometer bewältigt zu haben, liefen sie nach der Zugfahrt einen Abschnitt der dritten Etappe wieder zurück. Heute regnete es in Strömen, die Wandergruppe war am Ende des Tages also wieder durchnässt… ausser denjenigen, die sich mit einem Müllsack als Regenschutz zu helfen wussten. Am heutigen Tag wanderten die Klassen übrigens noch der altehrwürdigen Valasciahalle vorbei, der Spielstätte des HC Ambrì-Piottas, dessen Fangesang ja derselbe wie unser Mottolied ist. Das heutige Ziel der Etappe war der Ritomsee. Da die Wanderung nach oben, dann doch zu anstrengend gewesen wäre, hatten die Lehrpersonen Erbarmen mit den Jugendlichen. Nachdem sie die Breaktoutbox erfolgreich geöffnet hatten, fanden sie darin das Fahrtticket für die ganze Gruppe. Daraufhin nahmen alle dankbar die Fahrt mit der Standseilbahn in Angriff.