Einladung zur Parteiversammlung FdP Trimbach - 29.01.2018 bei der Firma V8 Bros Classic Cars

Die FdP Trimbach lädt alle Interessierten zur Parteiversammlung 2018 ein, die um 19.30 bei der Firma V8 Bros (ex Garage Gerny) startet.

Neben den statuarischen Geschäften, dem Vorstellen des Leitbildes der FdP Trimbach und der Wahl des neuen Vorstandes und dessen Präsidenten, erhalten wir einen spannenden Einblick in die Welt der amerikanischen Classic Cars.

Der neu konstituierte Vorstand freut sich auf eine grosse Beteiligung an der Parteiversammlung und auf eine rege Diskussion zwischen dem Vorstand, den V8 Bros und Ihnen.