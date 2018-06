Einmal im der Manege im Scheinwerferlicht stehen - dieser Traum ging für die 5./6. Klässler von Balsthal in Erfüllung!

Im Rahmen einer Projektwoche durften die 5./6.Klassen des Schulhaus Haulismatt Balsthal Zirkusluft schnuppern.

Unter fachkundiger Anleitung von Zirkuspädagogen des Zirkus Luna konnten die Schülerinnen und Schüler in die vielfältige und packende Welt des Zirkus eintauchen. Die verschiedenen Ateliers deckten die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. So konnten sich die Kinder als Clown, Jongleur, Akrobat, Seilspringer, Muskelmensch, Zauberer, Fakir, Leiterakrobatik oder im Restaurantbetrieb verwirklichen. Bereits nach dem ersten Projekttag waren alle Beteiligten vom Zirkusfieber angesteckt. Die Kinder waren mit grossem Eifer am Üben und studierten in nur 4 Tagen atemberaubende und sehr anspruchsvolle Zirkusnummern ein. Die Aufführung am Freitag im Kultursaal war der krönende Abschluss dieser einmaligen Projektwoche. Die Vorstellungen waren sehr gut besucht und die Zuschauer waren begeistert von den eindrücklichen Darbietungen. Viel zu schnell ging doch diese Woche vorbei…! Aber das unvergessliche Erlebnis werden die Kinder nie vergessen und die Erinnerungen werden ihnen stets ein Lächeln ins Gesicht zaubern.