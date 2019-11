Einsatzübung der Feuerwehr Olten bei der Stirnimann AG

Wer in der Schweiz Hochbaukrane, Mobilkrane, Hebebühnen, Funksteuerungen und Containersysteme sagt, meint Stirnimann. Seit dem Jahr 1915 zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Olten namhafte Firmen aus den Bereichen Bauwirtschaft, Transport und Industrie sowie die öffentliche Hand zu seinen Kunden.

Bei der Stirnimann AG steht die Sicherheit der Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind fester Bestandteil der Betriebskultur der Stirnimann AG. Dies betrifft auch das korrekte Handeln bei Brand oder anderen Notfallsituationen. Zusammen mit dem Feuerwehrkommandant der Stadt Olten, Philipp Stierli, haben mehrere Probeevakuierungen mit allen Mitarbeitenden der Stirnimann AG stattgefunden. Dabei stand Philipp Stierli als persönlicher Coach aktiv zur Verfügung.

Im Gegenzug fand in den Gebäulichkeiten der Stirnimann AG vor kurzem eine Einsatzübung mit über 80 Angehörigen der Feuerwehr der Stadt Olten statt. Dabei wurden Szenarien durchgespielt, unter anderem ein Brand in Elektro- und Baukranwerkstatt sowie einer im Container im Aussenbereich. Im Weiteren wurden auch verschiedene Rettungsaktionen von bewusstlosen Person im Versorgungsschacht oder eingeklemmten Person in Baukranwerkstatt simuliert.

Folgende Aussage macht der Feuerwehrkommandant der Stadt Olten, Philipp Stierli: „Rückblickend war es eine erfolgreiche Übung, bei welcher wir Themenfelder erkannten, welche wir zukünftig trainieren, damit wir uns stetig verbessern und somit den Ansprüchen unserer Kunden und Partnern gerecht werden. Für die Feuerwehr Olten ist die Firma Stirnimann mit den örtlichen speziellen Gegebenheiten ein anspruchsvolles Objekt. Durch die Möglichkeit, dass wir vor Ort wiederholt üben können, kennen wir die Ansprechpersonen und das Firmenareal. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Firma Stirnimann für die sehr angenehme und lösungsorientierte Zusammenarbeit bedanken."

Auch die Firma Stirnimann AG spricht an das gesamte Feuwehr-Team ihren Dank aus und ist stolz auf die entstandene Zusammenarbeit.