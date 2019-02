Orgelrevision in der reformierten Kirche Egerkingen

Bis zur elektrischen Musik galt die Orgel noch als Königin der Instrumente, denn kein anderes Instrument konnte so majestätisch aufspielen wie sie. Das ganze Spektrum deckt sie ab, von hoch bis tief, von scharf bis dumpf. Und legt sie richtig los, bringt die Orgel jeden Raum zum vibrieren. Im Unterschied zum Piano kann mit jeder Hand ein anderer Klang bedient werden - und mit den Füssen gleich noch den Bass dazu. So zählt selbst eine kleine Orgel hunderte von Pfeifen, die bei einer Revision alle einzeln entstaubt und neu gestimmt werden. In der reformierten Kirche Egerkingen wurde der Innenraum neu isoliert und gestrichen und als letzter Schritt auch die Orgel von der Firma Kuhn revidiert und wieder eingebaut. Nun wird sie am Samstag 23. Februar um 18:00 Uhr mit einem Konzert mit Orgel und Horn wieder eingeweiht.- Joel Keller