Einweihung Jugendhaus Derendingen

Seit diesem Sommer verfügt die reformierte Kirchgemeinde Wasseramt über eine Jugendarbeitsstelle. Das Jugendhaus in Derendingen wurde in den letzten Monaten sanft renoviert und lud alle interessierten Gäste im Rahmen der Adventsfensteraktion in Derendingen zu einer Besichtigung ein. Am 12. Dezember 2019 wurde das von Schüler*innen geschmückte Adventsfenster im Jugendhaus an der Durrachstrasse 2a in Derendingen eröffnet, gleichzeitig standen die Türen zur Besichtigung der Räumlichkeiten offen. Nebst heissem Punsch und verschiedenen Leckereien gab es Fotos der vergangenen Aktivitäten zu bestaunen sowie erste Infos über kommende Anlässe im neuen Jahr. Im Frühling 2020 wird von der Jugendarbeitsstelle ein abwechslungsreiches Frühlingsprogramm angeboten und in der zweiten Sommerferienwoche gastiert der Mitmachzirkus Wunderplunder im Wasseramt. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer*innen und Besucher*innen für diesen wunderschönen Abend.