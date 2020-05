Elisabeth und Urs Rutschi-Giger aus Olten feiern am 16. Mai ihre goldene Hochzeit. Ein halbes Jahrhundert haben sie Freude und Leid miteinander geteilt. Mit grosser Hilfsbereitschaft und Fürsorge waren sie in all den Jahren stets für ihre Kinder, Schwieger- und Enkelkinder da. Diese danken ihnen für alles, was sie ihnen auf den Weg mitgegeben haben. Die ganze Familie wünscht den Jubilaren noch viele weitere glückliche und gemeinsame Jahre.