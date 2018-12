Ein lichterfüllter und besinnlicher 1. Advent in der reformierten Kirche Seengen: „Em Hirt Simon sini vier Liechter“ wurde mit viel schönem Chorgesang und in liebevollen Theaterszenen vor zahlreich erschienenen Kirchenbesuchern gespielt. Die Kolibri-Kinder haben sich hierfür seit den Herbstferien fleissig vorbereitet – sie lernten Lieder, hörten Geschichten, übten für das Theater, bastelten Lichter und gestalteten die Bühnen- und Kirchendekoration. Im Theater hat Hirt Simon das Licht geteilt; so durfte auch jedes Kolibri-Kind seine Laterne mit nach Hause nehmen, um sie dort wieder erleuchten zu lassen. Ein stimmungsvoller Einstieg in die Adventszeit.