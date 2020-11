Engel unterwegs - Projekt Angelforce 2020

Die JAST beteiligte sich am Projekt «angelforce», welches in neun Kantonen in der Woche vom 16. bis 22. November stattfand. In diesem Projekt engagieren sich Jugendliche in ihrer Umgebung und fördern so die Gemeinschaft. Die Jugendlichen des Jugendtreffs Greenhouse in Freienwil haben sich dieses Jahr für die Herstellung von Seifen entschieden. Diese wurden im Voraus im Rahmen des Jugendtreffbetriebes hergestellt. Ausserdem gestalteten die Jugendlichen kreative Grusskarten, die wir am Mittwoch 18. November gemeinsam mit den Seifen in Geschenktüten in freienwiler Briefkästen legten. Anderen eine kleine Freude zu machen entpuppte sich als grosse Freude für die Jugendlichen.