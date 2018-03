Karate Limmattal hat 14 Podestplätze erkämpfen können

Am letzten Sonntag fand in der Turnhalle Geisshubel in Zollikofen das Internationale Karateturnier vom Weissen Adler statt.

Mitgemacht haben 11 verschiedene Verbände mit vielen verschiedenen Clubs, Vereinen und Teilnehmern in allen Alterskategorien.

Dabei hat die Karateschule von Spreitenbach, KSI Karate Limmattal mit seinen 14 besten Wettkämpfern teilgenommen.

Die Wettkämpfer dieser Schule waren sehr erfolgreich. Sie konnten beeindruckende 14Medaillen erkämpfen. Das Resultat spricht für sich.

Dieses Turnier ist für uns ein Gradmesser in der Vorbereitung für die kommende Weltmeisterschaft des KSI Karate, das dieses Jahr vom 19.-22.Juli in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ausgetragen wird. Unsere Nationalkadermitglieder die hier mitgemacht haben sind auf dem richtigen Weg dazu.

„Wir sind sehr stolz und sehr glücklich darüber dass unsere Equipe so gut abgeschnitten hat. Die Erfahrungen aus diesem Turnier sind wichtige Faktoren die wir brauchen um weiterhin erfolgreich zu sein. Wir freuen uns auf die weitere kommende hoffentlich erfolgreiche Zeit mit unserer Truppe“ sagt der Schulleiter Dani Karakoc, der die Schule mit seiner Frau Nina Schreiner Karakoc leitet.

Die Gewinner sind Namentlich wie folgt:

Kampf:

Gold:

Libby Gavish U15

Tim Erni U15

Deny Kamilovski U10

Sumeja Maliqi U10

Silber:

Leo Steffen U15

Amir Elalfy Ü18

Ilario Solazzo U15

Bronze:

Soraya Karakoc U15

Melisa Gjergjaj U10

Kristian Jagodic U15.

Kata (Schattenkampf)

Gold:

Samuel Zimmerli U15

Soraya Karakoc U15

Silber:

Amir Elalfy Ü18

Kristian Jagodic U15

Bronze:

Diamante Solazzo U10

Ilario Solazzo U15