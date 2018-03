Elisabeth Schmidlin

Im Bohl 4

4616 Kappel 23. März 2018

Erfolgreiches Wahljahr 2017 der CVP Kappel

Parteipräsident Beat Schmidlin konnte die diesjährige Generalversammlung der CVP Kappel in gewohnter zügiger Manier abwickeln. In seinem detaillierten Jahresbericht rief er die Aktivitäten der Parteileitung sowie der CVP Kappel nochmals in Erinnerung. Unter anderem wies er auf die Standaktion vor der „Käsi“ vor den Wahlen, den öffentlichen Herbstanlass beim einheimischen Unternehmen Vivell + Co AG (Schwimmbadtechnik) und den Anlass mit denJungbürger und Jungbürgerinnen „Erste Gemeindeversammlung“ hin. Mit einem Dank an seine Kollegen und Kolleginnen in der Parteileitung schloss der Präsident seinen Jahresrückblick, welcher von Vizepräsident Peter Heim bestens verdankt wurde.

Die Jahresrechnung 2017 wurde von der Kassierin, Alessandra Nardo, ausführlich vorgestellt. Infolge der höheren Ausgabe im Wahljahr resultierte eine kleine Vermögensverminderung. Der Revisorenbericht attestierte der Kassierin eine exakte Buchführung. Die Rechnung wurde genehmigt; der Parteileitung Decharge erteilt. Der Mitgliederjahresbeitrag wurde bei 20 Franken unverändert belassen, wobei der Präsident darauf hinwies, dass ein grösserer Beitrag sehr gerne entgegengenommen wird.

Gemäss Statuten muss die Parteileitung alle zwei Jahren neu gewählt werden. Andrea Aemmer stellte sich nicht mehr für eine Wiederwahl zu Verfügung. Grundsätzlich demissionierte auch die Parteisekretärin Martina Nützi. Da jedoch kein Ersatz gefunden werden konnte, erklärte sie sich bereit, im Amt zu verbleiben. Zur Wahl vorgeschlagen und gewählt wurden Peter Heim, Vizepräsident, Alessandra Nardo, Kassierin Martina Nützi, Sekretärin und Marco Di Franco, Beisitzer. Ebenfalls gewählt wurden Elisabeth Antener, Revisorin und Cuno Jäggi, Revisor. Von Amtes wegen gehören der Parteileitung Gemeindepräsident Rainer Schmidlin, Kirchgemeindepräsident Max Nützi und die Gemeinderäte Eveline Bläsi und Heinrich Ledergerber an. Separat gewählt wurde Präsident Beat Schmidlin.

Geehrt respektive verabschiedet wurden Andrea Aemmer, als Parteileitungsmitglied, Martina Nützi als Mitglied der Finanzkommission und Beatrice Schmidlin als Mitglied des Kirchgemeinderates und der Friedhofkommission.

Unter Verschiedenem orientierte der Präsident, dass die CVP im Mai als Gruppe an der Veranstaltung „Kappel bewegt“ teilnehmen wird. Wiederum ist der Herbst- und der Jungbürgeranlass geplant.

Gemeindepräsident Rainer Schmidlin orientierte über Aktuelles aus der Einwohnergemeinde, so unter anderem über die Änderung im Gemeindeführungsmodell, Schulordnung, Schulwegsicherheit, Abrechnung Schulhausneu- und Umbau, Infrastruktur, Ortsplanung und Finanzen.

Kirchgemeindepräsident Max Nützi informierte insbesondere über die Aussenrenovation der Kirche. Mit eindrücklichen Bildern dokumentierte er die dringend notwendige Renovation. Ferner orientierte er über den geplanten Pastoralraum, welcher nach dem Ausscheiden von Wangen b.O. aus den Kirchgemeinden Hägendorf-Rickenbach, Kappel-Boningen und Gunzgen gebildet werden soll.

Im Anschluss an die Generalversammlung offeriert die CVP Kappel, im zweiten gemütlichen Teil, den Anwesenden ein Fondue.