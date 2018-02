In ihrem Bericht von Januar 2018 hält die Fachstelle externe Schulevaluation fest, dass die Schule Bremgarten eine gut funktionierende Schule ist. Alle Ampeln in den Qualitätsbereichen stehen auf grün. Der Bericht der Fachstelle wird als Grundlage genutzt, um die Schule weiter zu entwickeln. Das Wohl des Kindes soll dabei im Zentrum stehen.

Externe Schulevaluation

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ist ein Zusammenschluss der Hochschulen aus den Kantonen Aargau, Solothurn und beider Basel. Unter anderem führt sie eine Fachstelle „Externe Schulevaluation“, welche die Schulen in den betreffenden Kantonen in einem Abstand von sechs Jahren beurteilt und Empfehlungen für die weitere Entwicklung abgibt. Ende Oktober 2017 führte die Fachstelle Externe Schulevaluation zum zweiten Mal eine externe Evaluation an der Schule Bremgarten durch. Mittels schriftlichen Vorbefragungen im Vorfeld sowie durch Interviews beim Besuch vor Ort entstand eine umfangreiche Datensammlung, die den Experten als Grundlage für die Berichterstattung diente.

Erfreuliches Gesamtbild

Aus Sicht der Externen Evaluation funktioniert die Schule Bremgarten gut und bietet ein insgesamt positives Gesamtbild. In allen evaluierten, kantonal festgelegten Qualitätsbereichen stehen die Ampeln auf grün (Schul- und Unterrichtsklima, Arbeitsklima für Lehrpersonen, Elternkontakte, Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, Schulführung, Qualitätsmanagement, Regelkonformität). Der Bericht hält dazu fest, dass dies bei einer grossen und komplexen Organisation wie der Schule Bremgarten nicht selbstverständlich ist. Die Fachstelle bestätigt der Schule ein gutes Betriebsklima, welches als wichtige Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung angesehen wird. Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der Schule wohl. Sie schätzen das grundsätzlich positive Klima und die Möglichkeiten, welche ein breites Wahlfachangebot bietet. Als erschwerend beurteilt wird die Situation der Primarschule mit insgesamt vier Schulhäusern. Die Lehrpersonen arbeiten gerne an der Schule Bremgarten. Sie schätzen die Arbeit im eigenen Kollegium und legen Wert sowohl auf Leistung wie auch auf Förderung. Sehr erfreulich ist, dass alle Kennlinien der Schüler- und Elternbefragungen im positiven Bereich liegen. Sie liegen entweder auf dem kantonalen Durchschnitt oder darüber. Die Zufriedenheit ist dabei abhängig vom Engagement einzelner Lehrpersonen.

Planung von Massnahmen

Die Fachstelle externe Evaluation formuliert in ihrem Bericht Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Schule. Dabei wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Schule Bremgarten nicht unter einem Zeitdruck steht, Massnahmen möglichst schnell umzusetzen. Dies bietet Schulpflege und Schulleitung die Möglichkeit, allfällige Massnahmen mit Ruhe und Sorgfalt im Rahmen des Schulprogramms zu planen.

Für die Schul- und Unterrichtsentwicklung wird es zukünftig notwendig sein, Schwerpunkte zu setzten. Diese können die Schule als Ganzes oder die drei Führungseinheiten Bezirksschule, Sereal und Kindergarten/Primarschule betreffen, allenfalls sogar die einzelnen Schulstandorte. Zudem soll das Qualitätsmanagement als Rahmen zur Steuerung von inhaltlichen Entwicklungen und Veränderungen adäquat eingesetzt werden. Es soll den Rahmen bilden für die Inhalte, welche den Anliegen der Schule, der Stufen und den Lehrpersonen entsprechen.

Schulpflege und Schulleitung werden die Erkenntnisse der externen Evaluation in eine Massnahmenplanung umsetzen, welche zusammen mit der Umsetzung des Schulleitbildes, den kantonalen Vorgaben im Bereich Schule und den Anliegen der Schulpflege als gewählte Behörde in einem Schulprogramm zusammengefasst wird. Dieses Schulprogramm bildet die Grundlage für die Arbeit in der Schule Bremgarten in den kommenden Jahren bis zur nächsten externen Evaluation. Der Bericht der externen Schulevaluation wird nach den Frühlingsferien auf der Homepage www.schule-bremgarten.ch aufgeschaltet.



Schulpflege und Schulleitung

Schule Bremgarten