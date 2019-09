Am Horriwiler-Weiher lädt ein neuer Holzbank zu verweilen ein. Das Leben im Naturschutzgebiet entlang der Bahn-2000-Strecke, kann von diesem Platz aus wunderbar beobachtet werden. Ein herzliches Dankeschön an die Bürgergemeinde Horriwil und die Firma Auverna in Horriwil.