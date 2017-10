Der diesjährige Erntedankgottesdienst der reformierten Kirchgemeinde Bözen stand unter dem Thema „ Teilen um Gemeinschaft zu erleben“. Es wirkten die 1. und 2. Klässler, im Rahmen des Religionsunterrichts, zusammen mit den Sonntagschülern mit. Sie bereicherten den Gottesdienst mit passenden Liedern und setzten die Geschichte der Steinsuppe theatralisch um. Für das leibliche Wohl nach dem Gottesdienst sorgten die Bözer Landfrauen im herbstlich dekorierten Kirchgemeindehaus.

(sw) Beim Einzug in die liebevoll geschmückten Kirche stellten sich die 1. und 2. Klässler mit den Sonntagschülern im Chor auf und präsentierten prachtvolle Gemüsesorten. Doch plötzlich tauchten von hinten 3 Bettler mit leeren Gefässen auf und kamen auf die „reichen Kinder“ zu und protestierten, dass sie so viele gute Sachen zum Essen hätten und sie gar nichts. Sie zeigten den Gottesdienstbesuchern ihre leeren Gefässe mit traurigen Mienen, weil sie es einfach ungerecht und gemein fanden. Pfarrer Peter Lüscher stimmte dem zu und sagte das Lied an: „Wänn i nümme witer weiss, bätt ich still für mich, Liebgott, du chasch hälfe, nüt isch z`schwer für dich“. Nachdem die 3 Bettler nichts essbares gefunden hatten, versuchten sie eine Steinsuppe zu kochen. Plötzlich kamen neugierige Kinder, um zu schauen, was da wohl vor sich geht. Eines der Kinder fragte, ob sie Lauch für die Suppe brauchen könnten. Das fanden die 3 Bettler natürlich eine gute Idee. So kam eines nach dem anderen mit Gemüsen in den Händen hinzu, um einen Beitrag für die Steinsuppe zu leisten. Obwohl der Topf schon voll war, kam zum Schluss Pfarrer Lüscher mit Wienerli in den Händen. Was für ein Festessen. Es war nun genug da, um an alle Gottesdienstbesucher Suppe und Brot zu verteilen. Dieses Gemeinschaftserlebnis war für alle erfahrbar und mündete in die Einladung zum Suppenessen ins Kirchgemeindehaus.

Allen Spenderinnen und Spendern für das Projekt: „Brot für alle“ ein riesiges Dankeschön!

Text: Sabine Wülser, reformierte Kirchgemeinde Bözen