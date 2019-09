Am Sonntag, den 22. September haben wir in der Kirche Teufenthal, wie jedes Jahr den Erntedankgottesdienst gefeiert. Edith Hunziker und die Landfrauen Teufenthal haben die Kirche mit all den Früchten und Gaben aus der Natur geschmückt.

Schwyzerörgeli Formation „Echo Hochrüti“ (Daniel und Susanne Müller, zusammen mit Thomas Lüscher und Ernst Bärtschi) hat, wie letztes Jahr, den Gottesdienst mit ihrer Musik bereichert.

Nehmen wir es für selbstverständlich, dass wir diese Fülle an Gaben auf dem Tisch finden? Nehmen wir es für selbstverständlich, dass wir zusammen feiern dürfen? Dankbarkeit sieht alles ist als ein Geschenk an. Dankbarkeit für das zu empfinden, was das Leben uns gibt, ermöglicht uns erst etwas von Gottes Liebe, die uns trägt und erhält, zu spüren. Das Geschenk des Lebens zu erkennen braucht manchmal seine Zeit, vielleicht Jahre, bis uns die Tiefe, die Fülle bewusst wird, die uns in jedem Moment umgibt.