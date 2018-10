Am 25. Oktober wird in Egerkingen in der ehemaligen Telefonkabine bei der Post ein offener Bücherschrank eröffnet. Um 18 Uhr hält die Gemeindepräsidentin Frau Johanna Bartholdi die Begrüssungsrede. Anschliessend wird ein Apéro serviert.

Alle sind dazu herzlich eingeladen. Bringen Sie ein Buch und/oder nehmen Sie anschliessend ein solches mit - bereits heute hat es eine grosse Auswahl, es sind sogar aktuelle Bestseller darunter.

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und hoffen, dass die ehemalige Telefonkabine zu einem Begegnungsort und zur kleinen Bildungsstätte wird.