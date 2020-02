Erste Kunstaustellung von Bettina Hauri Oberentfelden

Der Kurator Salvatore Mainardi eröffnete in der Gemeindegalerie Spreitenbach am Freitag den 7.02.2020 anlässlich einer Vernissage , die von Ihm gestaltete Ausstellung . In gekonnter Manier präsentierte Er die Bilder der etablierten Künstlerin Susanne Saidi-Schuster Emmen und der Newcomerin Bettina Hauri Oberentfelden .Bettina Hauri`s Bilder sind einzigartig mit Pinsel und Spachtel gestaltet , als Untergrund dienen Leinwand oder auf Leinwand auf getragene Folie .Die Bilder haben das Ziel die Fantasie des Betrachters anzuregen und jeder kann so sein eigenes Bild interpretieren . Die zahlreichen Besucher der Vernissage konnten so eine Auszeit vom Alltag nehmen und sich von den Bildern der modernen Kunst verzaubern lassen . Die Ausstellung ist noch bis 27.März 2020 im Gemeindehaus Spreitenbach während der offiziellen Oeffnungszeiten frei zugänglich und sicher eine Reise für Gross und Klein wert.

Mehr Infos unter www.spreitenbach.ch/freizeit/gemeindegalerie/aktuelle-austellung