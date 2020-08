Es doppelts Wow-Wau für 2 mal 50 und 1 mal zäme 25 Johr

Liebi Lüt, da werdet Ihr alli stuune ... Mini beide Herzchäfer, d'Milena und de Louis us Mellige, händ grad doppelt Grund zum Fiire! BEIDI sind oder werdet das Johr es halbs Johrhundert jung. Und BEIDE händ grad au no Silberhochsig zäme! Gwaltig, gälled. Und ich, de Mimo, dörf immer mit debii sii. Euri Familie z'Mellige und ich sälber natürli freued eus gwaltig ufs Fescht am 29. August, gnau am runde Geburtstag vo minere Milena. Alles Liebi und Gueti und en riiiese Knuddel vo mier, em Mimo.