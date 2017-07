Am Morgen um 07.00 Uhr starteten wir mit 5 Privatautos ab Schulhausplatz Richtung Reutte (Tirol). Alle 21 Männerriegeler waren gut gelaunt und gespannt, was uns das OK dieses Jahr alles zu bieten hatte. Traditionsgemäss finden diese 4-tägigen Weekends alle 2 Jahre statt und wir waren doch in den letzten beiden Events richtig verwöhnt worden!

Nach 2 kurzen Kaffeehalten traf der Konvoi programmgemäss in Reutte ein. Die bereits am Vortag gestartete Töffgruppe von 4 Mann erwartete uns im Hotel Moserhof, wo wir ein feines Mittagessen geniessen konnten. Nach Bezug der Zimmer mussten wir uns im Marschtenü vor dem Hotel besammeln. Gemütlich wanderten wir ca. 1 ½ Stunden zur Arena Ehrenberg. Von dort stiegen wir in rund 20 Minuten einen steilen Pfad hinauf zur „Highline179“. Es handelt sich dabei um eine Hängebrücke von 406 m Spannweite, welche über das Tal gespannt ist, durch das sich die Bundesstrasse Nr. 179 zieht. Die Hängebrücke ist 113 m über dem Boden und weist eine Breite von 1,2 m auf. Von den Männerriegeler traten einige mutig und entschlossen über die „leicht“ schwankende Brücke. Andere eher etwas zögernd und einer hat sich in verdankenswerter Weise als Rucksackbewacher zur Verfügung gestellt. Er war aber auch froh, die Brücke nicht betreten zu müssen! Auf der anderen Seite war in einem 15 minütigen Aufstieg die Ruine des ehemaligen „Fort Claudia“ zu bestaunen. Der Rückmarsch erfolgte wieder über die Highline 179 mit anschliessendem Rundgang durch die Ruine Ehrenberg 1293. Nach dem Abstieg in die Arena Ehrenberg und einem Apéro im dortigen Restaurant Salzstadel genossen wir ein vorzügliches Nachtessen wussten alle zu schätzen. Gestärkt konnte der Fussmarsch zurück ins Hotel angetreten werden, wo noch in gemütlicher Runde ein Schlussbier folgte.

Anderntags gab es früh Tagwache. Bereits um 07.30 Uhr war das Frühstück angesetzt. Nach einem Fussmarsch zum Bahnhof bestiegen wir den Bus und fuhren über eine Stunde das Lechtal hinauf bis nach Holzgau. Dort wurden Velos gefasst und in zügigem Tempo ging es der Lech entlang hinunter bis Elmen. Etwas durchnässt nach einem heftigen Wolkenbruch trafen wir in der Jausestation „Klimmer Gemütlichkeit“ ein und stärkten uns zur Rückfahrt nach Holzgau, wo die gemieteten Drahtesel wieder zurückgegeben werden mussten. Vorwiegend war es trocken und es lachte uns ab und zu die Sonne an. Pech hatten diejenigen, welche die Abfahrt verpassten und einen Umweg von 10 km über Steeg machten und dabei nochmals kräftig von oben begossen wurden. Pünktlich und vollzählig konnte die Busrückfahrt nach Reute und Rückmarsch ins Hotel angetreten werden. Die verfügbare Zeit bis zum Nachtessen im Moserhof erlaubte es die vorhandene Wellnesseinrichtung zu testen. Sei es in der finnischen Sauna, dem Dampfbad, dem Whirlpool oder der Infrarotkabine konnte man viele Attiswiler antreffen, die ihre Muskel entspannen wollten. Das Nachtessen mundete allen sehr und der Ausklang an der Bar dauerte etwas länger, da das Frühstück am nächsten Tag erst um 08.15 Uhr angesetzt war.

Am Samstagmorgen marschierten wir bei durchzogenem Wetter wieder zum Busbahnhof und bestiegen kurz nach 10.00 Uhr den Bus nach Heiterwang. Der ½-stündige Fussmarsch führte uns zum Schiffsteg des Heiterwangersees. Mit dem Ausflugsboot fuhren wir eine Runde auf dem Heiterwanger- und Plansee. Ab der Schiffsstation Hotel Forelle marschierten wir ca. 20 Minuten zur „Musteralpe“. Hier konnten wir uns individuell verpflegen und abschliessend einem Kurzvortrag des dortigen Käsermeisters folgen mit Degustation seiner Käse. Das Boot brachte uns nachher zurück zur Station Hotel Seespitz. Von dort ging es in einem ca. 2-stündigen Fussmarsch hinunter nach Reute, vorbei an den „Stuibenfällen“. Schon kurz nach der Staumauer des Plansees konnten wir verschiedene Canyoning-Gruppen beobachten. Vor Faszination beim Zuschauen wie hier abgeseilt, gesprungen oder gerutscht wurde vergassen wir fast weiterzumarschieren. Aus den Unterlagen habe ich entnommen, dass Sprünge zwischen 4 bis 8 m Höhe gemacht werden können. Programmgemäss trafen wir müde und geschafft im Hotel ein. Trotz knapper Zeit genossen einige nochmals die Wellnessanlagen. Um 18.45 Uhr marschierten wir gemeinsam ins Städtchen Reutte um im „Hotel zum Mohren“ ein vorzüglich mundendes Nachtessen zu geniessen. Der Abschluss des Tages fand in der Hotelbar statt. Nur einige „U60“ verweilten den restlichen Abend im Städtchen an einem Dorffest.

Am Sonntag (auch letzter Tag), gab es wiederum früh Tagwache. Die Töffgruppe nahm mit Verspätung um 07.45 Uhr die Rückfahrt unter die Räder, nachdem auch der Harley zum Starten gebracht werden konnte. Der Autotross startete knapp ½ Stunde später. Nach einem Kaffeehalt am Alpsee war für alle Treffpunkt im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen. Jeder konnte sich im Museum individuell bewegen und auch das Mittagsessen selbst organisieren. Gemeinsamer Treffpunkt zur Heimfahrt war auf 14.20 Uhr angesagt, mit Ausnahme der Töfffahrer, die bereits vorher starteten. Wegen schönem Wetter und Festivitäten in Friedrichshafen dauerte die Ausfahrt aus dem Parkhaus alleine ¾ Stunden, sodass wir mit gut 1 Stunde Verspätung in Attiswil eintrafen. Die Männerriegeler wurden im Rest. Bären von Ihren Gattinnen liebevoll erwartet. Beim gemütlichen Ausklang galt es noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen.

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank dem OK für die grosse Arbeit und dem reibungslosen Ablauf – trotz wetterbedingten, kurzfristigen Änderungen.

Rudolf Rebholz

(Text u. Photos Rudolf Rebholz)