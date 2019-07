Die Everdance Stunden, organisiert von der Pro Senectute Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Art of Dance Dulliken begeisterten die Teilnehmenden, die bis zu den Sommerferien 1x wöchentlich fleissig Schrittfolgen und -formen moderner Paartänze tanzen gelernt haben. Everdance der Gesellschaftstanz, der ohne Partner getanzt wird. Everdance wurde von Pro Senectute Kanton Zürich entwickelt und ist eine Tanzform für die Generation 60 plus. Everdance ist schnell gelernt, stärkt den Kreislauf, trainiert die Koordinationsfähigkeit und macht einfach Spass. Die begeisterten teilnehmenden Frauen und Männer tanzen nach den Sommerferien weiter und heissen weitere Bewegungsfreudige willkommen. www.so.prosenectute.ch