Die Gewinner des Wettbewerbs der Fritech-Park-Welt an der EXPO 2017 durften ihre tollen und einfallsreichen Preise anlässlich eines Apéros bei Fehr&Engeli Weinbau in Ueken in Empfang nehmen. Die Aussteller der Frichtech-Park-Welt gratulieren den glücklichen Gewinnern und freuen sich bereits auf die nächste EXPO in Frick.