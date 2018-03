FC Frenkendorf 4. Liga Mannschaft erfolgreicher Start in die Rückrunde

Wegen schlechter Witterungsverhältnisse musste das Auswärtsspiel gegen den FC Pratteln letzte Woche verschoben werden. Also kam in der Rückrunde der FC Frenkendorf am Samstag, den 24. März 2018, zu einem Heimspiel.

Kurz gesagt, so war am Schluss das Ergebnis:

FC Frenkendorf – AS Rossoneri 6 : 2 ( 1 : 1 )

Die Mannschaft Rossoneri aus Lausen ist Tabellenletzter. Trotzdem jedes Spiel muss erst gespielt sein. Und Frenkendorf wusste auch, wenn man weiterhin an der Spitze mitmischen möchte, dann ist so ein Spiel mit einem Sieg gegen den Tabellen Letzten ein Muss.

Am Donnerstag, den 5. April 2018, um 19.30 Uhr, wird das Spiel gegen den FC Pratteln auf der Sandgrube in Pratteln nachgeholt. Und am Samstag, den 7: April 2018, um 19.30 Uhr, ist man als FC Frenkendorf zu Gast in Gelterkinden. Die Spiele in Pratteln und Gelterkinden werden zeigen, ob man weiterhin um die Meisterschaft in der 4. Liga ein Wörtchen mitreden kann. Im Moment ist es der FC Lausen, welcher als Tabellenführer in dieser 4. Liga Gruppe an der Spitze thront.