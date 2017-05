Gesetz widerspricht dem freiheitlichen Grundsatz

Nach der Besichtigung des Kleinwasserkraftwerkes Obere Mühle" in Lengnau wurde mit Nationalrätin Corina Eichenberger über das Energiegesetz diskutiert. Dabei war man sich einig, die Ziele des Gesetzes sind nicht erfüllbar.

(ef) Zu einer Besichtigung des neu erstellten Kleinwasserkraft-werks „Obere Mühle“ in Lengnau und einer Diskussion über das neue Energiegesetz haben die Freisinnigen des Bezirks Zurzach am Mittwochabend, 26. April, nach Lengnau eingeladen.

Als Gastreferentin konnte Bezirksparteipräsidentin Claudia Hauser die in Energiefragen versierte Nationalrätin, Corina Eichenberger begrüssen. Bevor in der alten Turnhalle das heisse Thema zur Sprache kam, ging es erstmals in die Kälte zum Kleinwasserkraftwerk.

Kulturdenkmal erhalten

Seit dem 15. Jahrhundert nutzt die Obere Mühle in Lengnau die Kraft der Surb. Als Antrieb dienten früher Wasserräder. 1927 wurde eine Francis-Turbine eingebaut. Nachdem die Konzession abgelaufen war, musste eine neue Lösung gesucht werden, die auch dem Hochwasserschutz genügte. Entschieden hat man sich für eine moderne Wasserkraftschnecke. Bei geringer Wassermenge dreht die Wasserschnecke mit 6 ½, bei grosser Menge mit 30 Umdrehungen pro Minute. Die maximale Leistung des Generators beträgt 15 KW. Erwartet wird eine Jahresleistung von 50‘000 KWh, was dem Verbrauch von ca. 14 Haushaltungen entspricht.

Verbraucher kommen zur Kasse

Zur Energiestrategie 2050 und insbesondere zum neuen Energiegesetz, über welches wir am 21. Mai abstimmen werden, sprach Nationalrätin Corina Eichenberger. Einleitend hielt sie fest, das mit Energie nicht nur Strom gemeint sei, sondern auch Öl, Gas, Holz, Holz und Weitere. Das Energiegesetz fokussiere sich aber sehr stark auf Strom. Im Referat ging sie kurz auf die Entstehungsgeschichte der Gesetzesrevision ein. Auslöser sei das verheerende Erdbeben in Japan gewesen mit dem darauffolgenden Beschluss der Politik in Deutschland und auch der Schweiz, aus des Kernenergie auszusteigen. Nach langem, zähen Ringen sei im Parlament eine Vorlage entstanden, bei der sich alle Interessegruppen ein Stück vom Subventionskuchen erhoffen können. Zur Kasse gebeten würden die Endverbraucher, insbesondere die Haushalte und die KMU.

Skeptische Haltung angezeigt

Das Gesetz verlangt eine Senkung des Energieverbrauchs pro Person gegenüber dem Jahr 2000 und 16 Prozent bis 2020 und 43 Prozent bis 2035. Verlangt wird auch ein massiver Ausbau der elektrischen Produktion mit erneuerbaren Energien. Finanziert werden soll der Umbau durch eine Erhöhung der Einspeisevergütung von heute 1.5 auf 2.3 Rappen. Die Einspeisevergütung ist im Gesetz befristet. Allerdings traut die Referentin der Befristung aus Erfahrung nicht. Die Sparziele würden auf nicht realistischen Annahmen basieren. Allein schon der postulierte Zubau an Windkraftwerken werde wegen des Widerstandes der Bevölkerung kaum möglich sein. Skeptisch steht Corina Eichenberger auch der erwarteten Effizienzsteigerung gegenüber. Sie ist deshalb überzeugt, dass wir nicht darum herumkommen werden, Gaskraftwerke zu bauen oder Strom zu importieren. Ein grosses Problem stellt auch die Erhaltung der Netzstabilität dar. Sonne und Wind sind kurzfristig, aber auch saisonal grossen Schwankungen unterworfen. Dazu müssen Reservekapazitäten bereitstehen. Effiziente Speicherlösungen sind nicht in Sicht. Corina Eichenberger ist überzeugt, dass die Energiekosten steigen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft vermindert wird. Das Gesetz sei abzulehnen.

Interessante Diskussion

Die Diskussion bot Gelegenheit, verschiedene Themen noch detaillierter zu erörtern. Diskutiert wurde die Problematik des „Flatterstroms“ im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Netzstabilität. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass im Monat Januar in Deutschland lediglich 1.3 Prozent des verbrauchten Stroms mit Sonnenenergie dagegen 60 Prozent mit Kohle und Gas produziert wurde. Mit einem noch grösseren Zubau an Solaranlagen könne der Anteil nicht wesentlich erhöht werden, führe aber zu einer massiven Überproduktion im Sommer. Bereits heute würde in Deutschland im Sommer Strom mit dem Heizen von Weichen vernichtet. Fragen gab es auch zu den Kosten. Auf eine Zahl wollte sich die Referentin nicht festlegen. 40 Franken seien sicher zu wenig, da in diesem Betrag nur die Erhöhung der KEF enthalten sei. Die Folgekosten der Strompreiserhöhung und die Kosten für den notwendigen Netzausbau würden ausgeblendet. Empfohlen wurde, die 77 Paragraphen zu lesen um sich ein Bild von der geplanten Bürokratie, den Vorschriften und Geldflüssen zu machen. Bezirksparteipräsidentin Claudia Hauser empfahl zum Schluss der gut besuchten Veranstaltung eindringlich, das Gesetz abzulehnen. Planwirtschaft sei keine Lösung und widerspreche dem freiheitlichen Grundsatz.