Am 8. Dezember lud die FDP Stein ihre Mitglieder und Sympathisanten zum traditionellen Chlaushock ein. Wie bereits in den letzten Jahren nahmen auch verschiedene jüngere Familien mit ihren Kindern an diesem Hock teil.

In weihnachtlich dekorierter Umgebung durften die sehr zahlreich erschienenen Personen eine tolle Tischdekoration bewundern. Nach dem Willkommensapéro wurden die Anwesenden mit einem festlichen Menü verwöhnt. Es gab zusätzlich noch eine Überraschung für die Kinder: Der Samichlaus stattete der gut gelaunten Runde nach dem Essen einen Besuch ab. Dabei wurden sie und einzelne Anwesende gelobt oder mit Ratschlägen versorgt. Den Kindern überreichte der Samichlaus einen gefüllten Sack mit Nüssen und Süssigkeiten. Beim Lottospiel waren wie gewohnt wieder viele schöne Preise zu gewinnen. Das anschliessende Dessertbuffet mundete Gross und Klein. Es blieb aber auch Zeit für interessante Gespräche und Diskussionen in ungezwungener Atmosphäre.

Der Dank des Vorstandes gilt den verantwortlichen Helferinnen und Organisatoren. Rundum herrschte Freude und Genugtuung über den wiederum sehr gelungenen Anlass. Die FDP Stein wünscht allen besinnliche Festtage und einen guten Start im neuen Jahr.