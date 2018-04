Auch dieses Jahr stellte die Senioren-Tischtennisgruppe ihre acht Tische in der Turnhalle Freienwil der Aktion Ferienpass zur Verfügung. Der Anlass war wie immer ausgebucht. 16 von über 5000 Kindern, die von den Aargauer-Ferienpass-Angeboten profitieren, konnten ihre Tischtennis-Fähigkeiten testen und ausbauen.

Die Senioren- und Seniorinnen-Tischtennisgruppe nutzt den Anlass gerne für etwas Werbung in eigener Sache: Leute über 60, die gerne Tischtennis spielen und etwas für ihre Koordinations- und Reaktionsfähigkeit tun wollen, sind herzlich willkommen! Man trifft sich jeweils am Mittwochmorgen um 9 Uhr in der Turnhalle Freienwil.

Wer gerne mehr wissen möchte, wendet sich an Werner Arnold, Telefon 056 222 92 25 oder sendet ein E-Mail an wernoldi@gmail.com.

Bericht von Werner Frei