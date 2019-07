Zurück in die Vergangenheit

Der Ballenberg, ein Ortsname, welchen wir schon oft gehört und gelesen haben. Viele haben diesen auch schon besucht und sich vorgenommen, «da müssen wir unbedingt wieder mal hin» und, für alle welche den Ballenberg noch nie besucht haben, jetzt in der Ferienzeit ist ein guter Zeitpunkt, um hin zu fahren und diesen zu Erleben.

Erkunden wie die Schweiz vor 50 und mehr Jahre gelebt hat. Besucht man mit der Familie, den Kindern, oder den Grosseltern den Ballenberg, ist keine Langeweile angesagt. Für alle Besucher bietet der Ballenberg sehr vieles, zum Sehen, zum Anfassen und erleben. Bei den Grosseltern werden Erinnerungen wach welch schon weit in der Vergangenheit gelegen sind. Für die Kinder oder die Grosskinder ist der Ballenberg ein Erlebnis. Sein eigenes Spielzeug schnitzen, Butterrn oder Dreschen und vieles mehr. Erleben und erfahren wie in der Vergangenheit, in der «guten alten Zeit» die Schweiz gelebt hat. Zusehen wie in der Sägerei, die vom Wasserrad angetrieben Säge, den grossen Baumstamm zerteilt.

Ein Tagesauflug nicht nur für Familien, auch für die etwas ältere Generation. Ein Tag welcher vor Augen hält wie hart die Bauernarbeit in der Vergangenheit war.

Rastplätze mit Tische und Bänke sind genügende vorhanden. So kann die mitgebrachte Verpflegung aus dem Rucksack, bequem genossen werden. Dabei haben die Kinder genügend Freiraum, um aus zu toben.

Durst muss keiner leiden, der Schluck Wasser ab der Brunnenröhre, diese sind reichlich vorhanden, geniessen nicht nur die Kinder.

Die Sprachenvielfalt, welche auf dem Ballenberg zu hören ist, zeigt dass dieser weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist. Ein lehrreicher Reisetag der, bei gross und klein lange in Erinnerung bleiben wird.