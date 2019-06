Um 10:15Uhr begrüsste Pfarrer Stefan Lobsiger alle Anwesenden in der Kirche Teufenthal. Die 80 Stühle waren bis auf wenige besetzt, von Besuchern aller Altersstufen. Herr Schmid an der Orgel liess die Eingangsmusik erklingen, so dass alle zur Ruhe kommen konnten. Danach übernahmen die Schülerinnen und Schüler der 5 Klasse das Zepter. Sie lasen und spielten die Pfingstgeschichte, wie sie sie aus der Bibel gehört hatten. Nun wussten auch alle diejenigen, die nicht sattelfest in der Religion sind, warum wir Christen Pfingsten feiern. Joel Ringgenberg, Vermittler des Religionsunterrichts, gab noch einige Erklärungen dazu. Die Kirchenbesucher wurden von den Kindern richtig verwöhnt. Sie mussten nicht mal selber singen, auch dies taten die Kinder in Begleitung von Joel Ringgenberg und Rahel Fritschi. Stefan Lobsinger brachte mit und in seiner Predigt frischen Wind unter die Leute. Einen Wind, auf den wir alle jeder Zeit vertrauen dürfen, auch wenn er manchmal nicht zu spüren ist, der Wind des Heiligen Geistes, des Versprechens Gottes an uns Menschen. Dieses Versprechen wurde dann auch in der Taufe der Tochter von Familie Lehner hörbar. Die Kleine lauschte gespannt den Worten ihres Täufers und liess so manchen in der Gemeinde herzlich lachen. Ja, dieser Gottesdienst war sehr stimmungsvoll, so gab es immer wieder Beifall für die Musik der Kinder und deren Begleiter.

Beim gemeinsamen Abendmahl reichten das Brot und der Traubensaft für alle, dank der guten Vorbereitung durch Sonja Härri.

Nach den Mitteilungen und Voransagen für die kommenden Veranstaltungen gab es noch einen Abschiedsdank auszusprechen.

Joel Ringgenberg hat sein Jahr als Katechet in unserer Gemeinde beendet und verlässt uns wieder. Birgit Rosenkranz verabschiedete ihn im Namen der Kirchenpflege und lobte seine Arbeit mit den Kindern. Er war bei allen sehr beliebt, auch die Eltern fanden nur gute Worte für ihn. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und Gottes Segen auf all seinen Wegen.

Joel Ringgenberg verabschiedete sich bei allen und sprach den Segen, bevor Herr Schmid den Gottesdienst mit der Ausgangsmusik ausklingen liess.

Nach gut einer Stunde, konnten so alle den Heimweg antreten und auf einen wahren Festgottesdienst zurückblicken!