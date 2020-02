Filmvorführung «Der Konzern-Report» in Olten

Das Oltner Lokalkomitee der Konzernverantwortungsinitiative lädt herzlich ein zur Vorführung des Films «Der Konzern-Report». Der 45-minütige Film wird im Cultibo an der Aarauerstrasse 72 in Olten aufgeführt und lässt Menschen auf zwei Kontinenten zu Wort kommen, die durch Schweizer Konzerne geschädigt werden. Dick Marty und weitere Stimmen aus dem In- und Ausland erklären, warum sie klare Regeln verlangen, damit Konzerne für Verfehlungen geradestehen müssen. Die Vorführung ist kostenlos, Anmeldungen sind möglich unter https://konzern-initiative.ch/filmvorfuehrung-in-olten/.