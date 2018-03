Solothurn, 20. März 2018 / FHNW-Workshop im Coworking Uferbau

Flexibles Arbeiten: wo steht mein Unternehmen?

Home Office, mobiles Arbeiten und Coworking Spaces … alle reden über flexibles Arbeiten. Doch wie sieht eigentlich die Situation im eigenen Unternehmen aus? Um diese Frage zu erörtern, nahmen einzelne Workshop-Teilnehmende einen langen Weg auf sich und reisten unter anderem aus der Ostschweiz nach Solothurn ins Coworking Uferbau.

Im Workshop wurde das von der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelte FlexWork-Phasenmodell vorgestellt. Dieses Modell hilft dabei, den Ist-Zustand mobil-flexibler Arbeit im Unternehmen zu prüfen, es vermittelt Verständnis für die gesamte Bandbreite flexibler Arbeit und es zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf. Die Teilnehmenden lernten auch die Kriterien kennen für die Arbeits- und Führungsorganisation, die Büroinfrastruktur, die Technologie und die Organisationsstruktur.

„Mit dem FlexWork Phasenmodell verfügen die Teilnehmenden nun über ein fundiertes psychologisches Instrument“, sagt Workshop-Leiter Dr. Johann Weichbrodt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW in Olten. „Damit können sie eine stimmige Perspektive entwickeln, um ihr Unternehmen in eine neue Arbeitsform zu lenken.“

Im Anschluss an den Workshop diskutierten die Teilnehmenden das Thema ausgiebig am langen Tisch im Coworking Uferbau und tauschten dabei ihre Ideen aus.

Die FHNW und Coworking Uferbau wollen auch zukünftig zusammenarbeiten und speziell Themen, die im Zusammenhang mit Coworking interessieren, für Solothurnerinnen und Solothurner vor Ort – aber natürlich auch für Gäste von weit her – erörtern und zur Diskussion anbieten.

Infos zu weiteren Anlässen im Coworking Uferbau: www.coworking-uferbau.ch



Text: Ruth Niederhauser und Johann Weichbrodt