Fraktionsmeinung FDP Obersiggenthal zur Einwohnerratssitzung vom 28. November 2019

Das Geschäft für einen Verpflichtungskredit für die Entwicklung eines kommunalen Richtplans Landstrasse und eines grundeigentümerverbindlichen Sondernutzungsplans wurde in der Fraktion kontrovers diskutiert. Am Ende ergab sich aus der Diskussion der Konsens, dass einerseits in der derzeitigen Lage völlig unklar ist, in welche Richtung sich das unsere Gemeinde und unser Tal stark tangierende kantonale OASE-Richtplanprojekt entwickelt. Aus diesen Gründen wird die FDP beantragen, das Geschäft zurückzuweisen, den Ausgang des OASE-Prozesses abzuwarten und währenddessen die Direktbetroffenen und die Bevölkerung über den Stand der Planung zu informieren und anzuhören.

Die FDP Fraktion stimmt der Vorlage für die Dachsanierung des HGB zu. Das jetzige Ja ist jedoch kein Freipass für weitere, möglicherweise millionenschwere Investitionen, da mit der nun vorzunehmenden Dachsanierung der heutige Betrieb samt aktuellem Leistungsangebot bereits sichergestellt werden kann. Die kürzlich durch den Gemeinderat organisierte Informationsveranstaltung zu dieser Kreditvorlage war informativ und wichtig für die Entscheidungsfindung Innerhalb der Fraktion.

Den Antrag für die Sanierung der Flieder- und Birkenstrasse inkl. Ersatz aller Wasserleitungen und die Sanierung der Kanalisationsleitungen unterstützt die FDP und wird dem Gemeinderat noch einige Anregungen für Projektänderungen unterbreiten.