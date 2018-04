Frauen zeigten den (Jass)-Meister

Kürzlich trafen sich im Kalorienbömbeli Lostorf 16 Jasserinnen und Jasser zum traditionellen Osterjass der FDP.Die Liberalen Lostorf-Mahren. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten, erklärte Organisator Daniel Kälin die Spielregeln. Zu jeder Spiel-runde wurden die Spielerinnen und Spieler neu ausgelost, so ergaben sich immer wieder neue und interessante Paarungen. Gespielt wurden 4 Runden à je 8 Spiele. Fast lautlos wurde an allen Tischen eifrig um Punkte gekämpft. Nach der letzten Run-de warteten alle gespannt auf die Auswertung durch den Spiel-leiter. Dass die Frauen an diesem Abend deutlich in der Mehr-heit waren, wiederspiegelte sich auch in der Rangliste, der beste Mann folgte erst auf Rang 9.

Ueberlegene Siegerin wurde die bald 96-jährige Rosa Ulrich, gefolgt von Vreni Bucher und Silvia Nussbaum. Sämtliche Teil-nehmerinnen und Teilnehmer durften in der Reihenfolge ihres Ranges, ein kleines Präsent auswählen. Bei angeregten Gesprä-chen wurde noch lange gefachsimpelt und gerätselt, vor allem bei den Männern, wo die fehlenden Punkte verschenkt wurden.

Besten Dank dem Organisator Daniel Kälin und dem Wirtepaar Valeria und Albert Tschopp, für die Gastfreundschaft im Kalo-rienbömbeli.

Nächster Anlass der FDP.Die Liberalen Lostorf-Mahren:

16. Mai 2018, 19.30 Uhr, Generalversammlung im Pavillon beim Sportplatz. hrh