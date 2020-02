Frauenbund Baden-Ennetbaden: Referat «mit dem EDA 40 Jahre weltweit unterwegs» mit Ruth ZumbühlRuth

Ruth Zumbühl, Beraterin der Frauenorganisation Tarango in Bangladesch, dem Village Weavers Project in Abuja und Mitbegründerin von LivTar (Living Education und Tarango). Mit dem EDA auf der Schweizer Botschaft in Abuja, Cleveland, Sao Paulo, Toronto, Bukarest, Osaka, Canberra, Helsinki, Beirut, Rabat, Dhaka, Mumbai, Phuket, Karachi, London und Teheran.

Jedes Jahr ziehen tausende Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland um dort zu leben, zu arbeiten, zu studieren oder den Ruhestand zu verbringen. Nicht immer wie erhofft …….

Ruth Zumbühl berichtet aus ihrem spannenden Leben

Donnerstag, 5. März 2020 um 19.00 Uhr

Saal Roter Turm, Baden

Der Eintritt ist frei - es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.