Frauenturngruppe Birmenstorf

Turnerinnen-Reise - Weissenstein / Solothurn

Treffpunkt 7.30 Uhr , Baden Bahnhof, Bahnsteig 5. Via Aarau fuhr unsere Gruppe nach Solothurn. Die Pause zum Umsteigen nutzten wir für einen schnellen Kaffee und Gipfel.

Weiter ging die Fahrt zum Bahnhof Oberdorf, wo wir in die Gondelbahn auf den Weissenstein einstiegen. Leider war es etwas bewölkt und die Sicht nicht optimal. So schauten wir eher auf die saftigen Wiesen mit den vielfältigen und schönen Blumen. Auf dem Panoramaweg wanderte die Gruppe zum Berggasthof Hinter-Weissenstein. Unsere Vorfreude auf die Rösti wurde nicht enttäuscht. Es hat allen gut geschmeckt. Bald schon machten wir uns auf den Rückweg, denn in Solothurn erwarteten uns neue, spannende Erlebnisse.

Bis zur geplanten Stadtführung blieb noch Zeit durch die schmalen Gässchen zu bummeln. Es heisst Solothurn sei die schönste Barockstadt der Schweiz, was wir nur bestätigen können. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Turnerinnen auf der Treppe vor der St. Ursen-Kathedrale. Hier begrüsste uns unsere Stadtführerin. Thema der Führung : Heilige, Damen, Dirnen und Hexen. Start in der Kathedrale , naheliegend mit der „Heiligen Verena“. Dann ging es vorbei an verschiedenen Brunnen, hin zum Rathaus. Auf der Rathaustreppe sitzend erfuhren wir Interessantes über die Rechtsprechung zur Zeit der Hexenverfolgung und Tod auf dem Scheiterhaufen. An der Franziskanerkirche vorbei gingen wir zum Marktplatz. Immer wieder machten wir einen Halt und erfuhren spannende Details. Unser Weg führte runter zur Aare. Hier machten wir Halt vor der Jugendherberge! Früher sei diese eben das “Frauenhaus“ gewesen, erklärte unsere Stadtführerin.

Mit Bedauern stellten wir fest, dass die Führung schon zu Ende ist. Wir hätten nochmal eine Stunde zuhören können. Mit viel Herz hat unsere Führerin uns das Leben und Leiden der Frauen spannend erzählt.

Im Restaurant „Roter Turm“ fand dieser schöne Tag bei einem feinen Z’Nacht einen kulinarischen Abschluss.

Vielen Dank den beiden Organisatorinnen.

chm/20.06.2018