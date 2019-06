Das Fricktaler Radsportteam KIBAG-BNP-Costelo konnte in den vergangenen Wochen gross aufzeigen mit Siegen und Podestplatzierungen in der ganzen Schweiz.

Am zweiten Abend der traditionellen sowie renommierten 53. Brugger Abendrennserie mit starker Besetzung konnte KIBAG-BNP-Costelo eindrücklich aufzeigen mit starkem Teamwork und holte sich den Tagessieg durch David Amsler. Er verwies, beim mit 47.5km/h ultraschnell gefahrenen Rennen, die Profis Mauro Schmid (Team Swiss Racing Academy) und Timo Güller (Team Akros-Thömus) auf die weiteren Plätze. Desweiteren klassierten sich auch andere "Kibager" ganz vorne im Tages-Ranking mit Stefan Rütimann (5.), Cyrill Steinacher (8.), Claude Abderhalden (19.) und Samsom Anday (20.).

Stefan Rütimann startete zum Einzelzeitfahren "Barz-Derby" in Rietheim (AG) und siegte im Rennen gegen die Uhr über 16.6 Kilometer in eindrücklicher Manier mit überlegenen 42 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Florian Bolt (Team Velothek-Kalag).

Starke Leistung von Mario Fontana beim anspruchsvollen Bergrennen Hägendorf-Allerheiligenberg über 5.2 Kilometer und 420 Höhenmeter. Fontana beendete das Handicaprennen verschiedener Kategorien auf dem tollen 4. Rang und verpasste das Podest nur knapp.

Zweiter Rang bei "Course de côte Chaumont" im jurassischen Chaumont durch Mario Fontana. Bei diesem schweren Bergrennen musste er sich nur von Justin Paroz (Team Akros-Thömus) geschlagen geben.

Dann kommt das ganz grosse Kino von Cyrill Steinacher aus Sulz

Beim traditionellen "Auffahrtsrennen" in Diessenhofen/TG konnte der 20-jährige Cyrill Steinacher richtig aufzeigen und gewann überlegen den Sprint aus einer 6-köpfigen Spitzengruppe. Damit verewigt er sich im goldenen Buch dieser Veranstaltung neben Namen wie Eddy Merckx, Stefan Küng, Rudi Altig, Luis Ocana, Roman Hermann, Tristan Marguet oder Rene Savary.

David Amsler gewann den Sprint der ersten Verfolgergruppe und belegte den 7. Schlussrang. Iwan Hasler im Pech, er fuhr ein aktives und sehr starkes Rennen wurde aber im entscheidenden Moment durch einen Reifendefekt ausgebremst.

Mit neun Fahrern startete das KIBAG-BNP-Costelo Team zum traditionellen Pfingstrennen GP Ehrendingen über 126 Kilometer. Unglaublich was die KIBAG Sportler bei Regen an ihrem erweiterten Heimrennen ablieferten. Zu Beginn des Rennens war Mario Fontana sehr aktiv und versuchte sein Glück im Angriff. Gegnerische Attacken wurden im Rennen stets gleich neutralisiert oder an der kurzen Leine gehalten. Das Teamwork war beeindruckend. Rund 25 Kilometer vor dem Ziel waren es acht Fahrer an der Spitze mit Cyrill Steinacher und Stefan Rütimann. Das Feld bereits mehr als eine Minute zurück. Kurz vor dem Ziel kam ein Angriff von Steinacher der gleich sass, er konnte sich leicht absetzen und als Solosieger jubeln. Knapp dahinter ein Duo um Vorjahressieger Rütimann der sich über den 3. Rang freuen durfte. Weitere fünf Kibager mit Iwan Hasler (22.), Claude Abderhalden(23.), Samsom Anday (28.), Djure Wendelspiess (36.) und David Amsler (37.) erreichten im kleingewordenen Feld mit knapp zwei Minuten Rückstand das Ziel. Manuel Schmid und Mario Fontana beendeten das Rennen frühzeitig. Starke Leistung der Mannschaft.

Neuverpflichtung

Ab sofort verstärkt der Möhliner Djure Wendelspiess das KIBAG Team. Wendelspiess ist eher ein Spätzünder in Sachen Radsport und passt daher genau in das Konzept desTeams. Er ist ein Allrounder der seine Stärken aber klar in den Bergen hat.