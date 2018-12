(Andrea Giger) Seit vielen Jahren gibt es in der reformierten Kirchgemeinde einmal monatlich einen Suppentag.

Viele Frauen engagieren sich freiwillig und kochen in unterschiedlichen Teams eine saisongerechte Suppe. Eingeladen sind Jung und Alt, die Konfession spielt dabei keine Rolle - jeder Suppenliebhaber ist willkommen. Fleissige Bäckerinnen sorgen jeweils für ein feines Dessertbuffet nach der Suppe und für Kinder gibt es Spielmöglichkeiten, falls die Eltern noch bei einer Tasse Kaffee oder Tee bei angeregten Gesprächen verweilen möchten.

Die letzte Friitigssuppe 2018 fand am 7. Dezember statt, es gab eine feine Bündner Gerstensuppe und zum Dessert gab es das traditionell von Andrea Giger ausgerichtete Weihnachtsguetzlibuffet mit über 12 verschiedenen Sorten.

Der Suppentag hat nebst der Geselligkeit auch einen diakonischen Auftrag. Jeder darf so viel für die Suppe zahlen, wie es ihm möglich ist, es gibt keinen festgesetzten Preis. Die Netto-Einnahmen werden vollumfänglich an wohltätige Organisationen im In- und Ausland gespendet.

2018 konnten erfreulicherweise CHF 2‘000.00 erwirtschaftet werden. Sie gehen mit je CHF400 an Brot Für Alle, die ref. Partnergemeinde in Ráckeve, das FAZ Möhlin, die Storchenstation Möhlin und die Schweizer Berghilfe

Das Suppenteam dankt allen Besucherinnen und Besuchern vom vergangenen Jahr für ihr Kommen und ihre Spenden.

Die Daten der Suppentage 2019 sind: 8. Februar, 8. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. September, 25. Oktober und 6. Dezember