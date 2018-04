Mit einem Frühlingssalat und einem Spaghetti Büffet mit vier verschiedenen Saucen verwöhnten die Zunftköche Beat, Joe und Roland die Bären-Zünfter am Anfang des diesjährigen Frühjahresbottes. Nach dem Singen des Zunftliedes übernahm der 1. Zunftmeister, Urs Hänggi, das Zepter und führte souverän durch die Traktanden. Er ging in seinem Fasnachts-Rückblick nochmals auf die tollen Wangner Fasnachtstage 2018 ein. Dies gespickt mit einigen, die Lachmuskeln strapazierenden, Anekdoten. Leider musste sich Obernarr King Keegan, alias Markus von Wyl infolge Ferien entschuldigen. Ihm und den Gheidvaganten wurde nochmals herzlich für die bestens gestalteten Fasnachtstage gedankt. Zusammen mit seinen sieben als Stammeshäuptlinge verkleideten Insulaner brachte King Keegan Südseeduft nach Wangen, ganz nach dem Motto «Südseezauber». Erstaunlich ist eigentlich nur, dass King Keegan seine Ferien nicht auf «seiner» Südseeinsel «Kiribati», sondern in Thailand verbringt.

Als Urs Hänggi in seiner humorvollen Laudatio für den verdienstvollsten Zünfter sagte «Är duet s’Zunfthüsli immer de Mieter übergäh; esch de weder do, zom’s weder übernäh.

Är duet potze, ichoufe, organisiere, dekoriere, reserviere; ond de schliesslech ou ikassiere. Är duet öis bewerte; mängisch bis i Morge ie ou Herte». War allen klar, dass es sich um René Arlati - Zunfthüsliwart seit 18 Jahren - handelt, unter grossem Applaus nahm er sichtlich erfreut die tolle Waggisfigur entgegen.

In einem weiteren statutarischen Akt, schlug der 1. Zunftmeister mit seinem Bärenstab Franz Brasser gefühlsvoll zum Gesellen. Mit dieser Beförderung wurde Franz Brasser sein «Jung-Zünftler» Status definitiv los. Dies, obwohl er sich mit seiner «gelierten Igelfrisur» extra jugendlich stylte.

Mit den traditionellen Crèmeschnitten und vielen Kaffi-Fertig à la Hänggi klang der gemütliche Abend aus. Für weitere Eindrücke siehe www.baerenzunft.ch. Roland Rötheli