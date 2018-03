Gewissenhaft erklärt der Unterstufenschüler jeden einzelnen Schritt, der dazu geführt hat, dass nun schöne bunte Zeichnungen in den Spülmittelflaschen bewundert werden können: Bäume und Blumen, Hasen, Schmetterlinge und Küken. «Erst haben wir gezeichnet, dann hat es unsere Lehrerin in Folie gemacht, dann haben wir es vorsichtig in die Flasche getan und dann den Deckel wieder fest draufgeschraubt.» Nun hilft er am Stand seiner Klasse, die individuellen Spülmittelflaschen zu verkaufen, die man so in keinem Laden bekommt. Aber nicht nur er und seine Mitschülerinnen und Mitschüler haben sich Mühe gegeben, viele Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe haben mit ihren Lehrpersonen gebastelt, gewerkelt, Spielangebote vorbereitet und gebacken und so für die Besucher ein buntes und reichhaltiges Angebot für den Frühlingsmarkt an diesem 17.März 2018 auf dem Schulhausplatz in Untersiggenthal geschaffen. In diesem Jahr fällt auf, dass vieles aus der Abteilung «Aus Alt mach Neu», oder neudeutsch «Upcycling», unter den angebotenen Waren ist. Aus Eierkartons wurden bunt bemalte Hängedekorationen, altes Palettenholz bekommt ein neues Leben als formschöner Kerzenhalter, aus Socken und Knöpfen wurden Hasen und in einfache Konservendosen wurden Frühlingsblumen gepflanzt. Die Waren finden reissenden Absatz und so darf sich terres des hommes über eine Spende von über 6’500,- Franken für Ernährungsprojekte freuen. Obwohl die Temperaturen gar nicht so frühlingshaft sind und manch einer besorgt in den bewölkten Himmel schaut, verweilen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher lange, geniessen die heitere Atmosphäre und die in der Kaffeestube und an den Ständen angebotenen Köstlichkeiten. Alle kommen trockenen Fusses nach Hause, erst als die Untersiggenthaler wieder in ihren warmen Stuben sitzen, die Kerzen in ihren Palettenholzständern angezündet und die frühlingshaften Fensterdekorationen aufgehängt haben, fallen die ersten Schneeflocken.