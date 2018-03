Zur 50. Generalversammlung am Freitag, 16. März konnte die Präsidentin, Marlies Bonin 59 Turnerinnen der Damenriege Stetten begrüssen.

Nach dem Apéro und einem feinen Nachtessen wurde die Versammlung, welche ganz im Zeichen des Jubiläums stand, eröffnet. Ein spezielles Willkommen galt allen Gründungs-, Ehren- und Freimitgliedern sowie den Gästen und Delegationen. Unter „Jahresberichte“ hörte man den Vereinsrückblick der Präsidentin sowie die Berichte der verschiedenen Riegenleiterinnen. Es konnten 4 Neueintritte verzeichnet werden; Austritte 2. Neuer Mitgliederbestand per GV 2018: 85 Turnerinnen. Es gab auch 2 Mutationen im Leiterteam. Dem Jahresprogramm sind verschiedene Anlässe zu entnehmen und zusätzlich wird am September 2018 ein Jubiläumsanlass mit der Männerriege zusammen, welche auch ihr 50. Jubiläum feiern kann, in der Turnhalle „Egg“ organisiert.

Alle zwei Jahre ist Wahljahr, so hatte die Tagespräsidentin einige Wahlgeschäfte vorzunehmen. Die Präsidentin, Marlies Bonin, wurde mit grossem Applaus wiedergewählt. Zudem wurden die 5 Vorstandsmitglieder, die beiden Revisorinnen sowie das 12- köpfige Leiterinnenteam wieder bestätigt. Herzliche Gratulation an alle Wiedergewählten.

Zu einem Jubiläum gehören auch Ehrungen, die Präsidentin bat alle anwesenden Gründungsmitglieder nach vorne. Diese Turnerinnen waren an der Gründungsversammlung vom 21. August 1968 im Stetter Kronensaal anwesend und haben mit ihrem Mut, ihrer Ausdauer und grossem Engagement den Verein stark geprägt. Mit einem Präsent, den besten Dankesworten und Wünschen für die Zukunft erhielten sie einen grossen Applaus. Geehrt wurden auch das Vorstandsmitglied, Rita Bucher, für 10 Jahre Vorstandsarbeit und die Revisorinnen, Heidi Ehrensberger und Margrit Wiederkehr, für 20 resp. 10 Jahre Revisoren.

Die Damenriege Stetten geniesst einen ausgezeichneten Ruf im Dorf; sie ist ein sehr aktiver Verein. Zudem ist sie Stammverein vom Muki-Vaki Turnen, Kinderturnen und den beiden Mädchenriegeabteilungen. Seniorinnen - Turnen am Montag Abend; Fit + Fun am Mittwoch Abend sowie Volleyball und Gymnastik am Donnerstag Abend gehören zum vielfältigen Turnangebot der Damenriege.Neue Gesichter sind bei uns stets willkommen, schauen Sie ganz unverbindlich vorbei und informieren Sie sich unter www.drstetten.ch

Rita Bucher