Schlossdomäne Wildegg. Der Garten wird erstmals um 1700 auf einer Karte erwähnt. Die Gesamtfläche der Anlage ist mit über 3300 Quadratmetern eine sehr großzügige Gartenanlage. Nicht weit entfernt von den Schlossmauern besitzt die Familie Effinger einen Landsitz mit zahlreichen Nutz-und Zierpflanzen. Artenschutz, Pflanzenvielfalt und eine schonende Bewirtschaftung werden hier großgeschrieben. Der Rosengarten verfügt über seltene Strauch- und Kletterrosen und die historischen Anlagen laden Menschen aus aller Welt zur Erholung und Entspannung ein.

Tipps für Gartenfreunde: Die Pflanzenvielfalt des Aargaus in den eigenen Garten bringen

Je nach Jahreszeit können unterschiedliche Pflanzen, Früchte und Getreide entdeckt werden, die auch in den heimischen Gärten angepflanzt werden können: Beeren, Rhabarber, Spargeln, Kardy, Färberpflanzen, aber auch kaum bekannte Kulturpflanzen wie Zuckerwurzeln und Meerkohl. Um die Vielfalt der Flora und Fauna in den eigenen Garten zu bringen, ist ein nährstoffreicher Boden eine wichtige Voraussetzung. Um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhöhen, sollte er in regelmäßigen Abständen optimiert und bearbeitet werden. Essentiell für einen gesunden Garten ist das Umgraben der Böden. Ein humusreicher Boden sollte nicht oder selten umgegraben werden und lehmiger Gartenboden alle 2 bis 3 Jahre. Ein guter Zeitpunkt, um den Boden umzugraben, ist der Herbst. Die aufgeworfenen Strukturen werden dann im Winter zerkleinert und schaffen eine feinkörnige Bodenstruktur, die „Frostgare“ genannt wird.

Das richtige Gartenwerkzeug zur Bodenpflege und Bepflanzung finden

Für jede Gartenarbeit gibt es das passende Gartenwerkzeug. Um den Boden tief aufzugraben und zu bearbeiten, wird am besten ein Spaten verwendet, einen Sauzahn oder eine Grabegabel. Für humusreiche Böden empfiehlt es sich außerdem, Gartenkalk zu verwenden, da der Kalk den Abbau von Humus beschleunigt und die Nährstoffe freisetzt. Kalk sollte jedoch im Zusammenhang mit dem natürlichen pH-Wert des Bodens gesehen werden, da eine Kalkung nur bei einem niedrigen Wert erfolgen sollte. Für eine perfekte Bodenpflege sollte der Boden zudem mit Pflanzen bedeckt werden. Pflanzen sehen nicht nur optisch hübsch aus und tragen zur Vielfalt der Flora und Fauna bei, sie wirken außerdem dem Ungeziefer entgegen.

Zur richtigen Bepflanzung braucht es ebenfalls das passende Gartenwerkzeug. Zur Bodenbearbeitung- und Bepflanzung sind Spaten und Schaufel unerlässlich. Eine Schaufel hilft nicht nur beim Boden umgraben und zum Baum einpflanzen, sie hilft auch dabei, den Kompost richtig zu verteilen. Spaten sind eher dazu geeignet, ganze Blumenbeete oder Gartenstücke umzugraben. Sobald es um Unkraut geht, sind der Handgruber sowie eine Gartenkralle die richtige Wahl. Die drei Zacken lösen das Unkraut vom Boden ohne viel Kraftaufwand auf und stärken zudem die Struktur des Bodens.