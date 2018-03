Lieber Günter,



wir gratulieren Dir herzlich zu deinem 85. Geburtstag! Für's kommende Lebensjahr wünschen wir Dir weiterhin gute Gesundheit, in allen Belangen viel Glück und Wohlergehen. Lass dich am Karfreitag von deiner Liebsten Liselotte so richtig verwöhnen!



Herzlichst die Freunde vom Spitzenstein