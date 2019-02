Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag

Herr François Lombard-Martin, Pfistergasse 8, 5734 Reinach, feiert am 15. März 2019 seinen runden Geburtstag. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Herrn Lombard-Martin recht herzlich zu diesem speziellen Wiegenfest und wünschen ihm im neuen Lebensjahr viel Glück und gute Gesundheit.

Herzliche Gratulation zum 91. Geburtstag

Am 2. März 2019 darf Herr Otto Kaufmann, Gigerstrasse 16, 5734 Reinach seinen 91. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Herrn Kaufmann ganz herzlich und wünschen ihm viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr

Herzliche Gratulation zum 92. Geburtstag

Frau Rita Schenker, Pfistergasse 8, 5734 Reinach, feiert am 16. März ihren 92. Geburtstag. Der Gemeinderat und die Reinacher Bevölkerung gratulieren Frau Schenker recht herzlich und wünschen ihr viel Glück und gute Gesundheit im neuen Lebensjahr.

Herzliche Gratulation zum 97. Geburtstag

Am 10. März 2019 darf Elisabeth Geisseler im Asana Spital in Menziken, mit gesetzlichem Wohnsitz in Reinach, dieses spezielle Wiegenfest feiern. Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Reinach gratulieren Frau Geisseler ganz herzlich und wünschen ihr viele schöne Momente und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.