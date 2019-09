Der Verein „Deine Fee“ hat am letzten Tag im August zu einem Quartierfest in der Siedlung Sulpberg eingeladen. Vor dem Gemeinschaftsraum wurde ein Bäsebeizli-Buffet eröffnet in welchem allerlei Getränke und Würstli für den Grill erworben werden konnten. Die Initiantin des Anlasses, Lydia Bosoni vom „Deine Fee“-Team, verteilte Bingokarten und Kinder durften die Glücksnummern aus dem Bingosack herausziehen. Zudem dass das Lottospielen gratis war, konnten ansprechende Preise gewonnen werden. Zur Unterhaltung spielte die Sulberganwohnerin Rita Widmer mit der Handorgel auf.

Die Bewohner der Siedlung Sulpberg hatten dank des gelungenen Sommerfestes Gelegenheit, einander kennen zu lernen.

Max Bürgis, Bewohner vom Sulpberg